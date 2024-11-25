أول تعليق إيراني على مزاعم ضلوعها في مقتل حاخام إسرائيلي بالإمارات

ذكرت سفارة إيران في أبوظبي لوكالة رويترز، مساء الأحد، أن طهران ترفض مزاعم تقارير إسرائيلية عن ضلوعها في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسيفي كوغان في الإمارات.

وبوقت سابق، أعلنت الإمارات أنها اعتقلت 3 مشتبه بهم بعد مقتل حاخام إسرائيلي-مولدافي في واقعة وصفتها إسرائيل بأنها “هجوم إرهابي معاد للسامية”.

وعثرت السلطات الإماراتية على جثة كوغان (28 عاما) بعدما فقد أثره منذ، الخميس الماضي، ما أثار سخطا في إسرائيل.

والإمارات هي إحدى الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل بموجب “اتفاقات أبراهام” التي رعاها دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى.

من هو كوغان؟

كان كوغان مبعوثا لـ”حركة حاباد لوبافيتش الحسيدية” وهي حركة متشددة ومتزمتة تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية وتقريب اليهود من عقيدتهم، لا سيما من خلال مراكزها المجتمعية.

وأكدت حركة حاباد الإسرائيلية عبر حسابها على منصة إكس مقتل كوغان وقالت “تم العثور على جثته في وقت مبكر من صباح الأحد وتم إخطار عائلته”.

ولا تؤمن الحركة بوجود الفلسطينيين وتدعو إلى طردهم وتعارض عقد أي اتفاق معهم. بل ودعت إلى إعادة استطيان غزة بعد السابع من أكتوبر.

ولا تتوافر أرقام رسمية حول عدد اليهود في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن يقدر المؤتمر اليهودي العالمي أن ما بين 500 إلى 3000 يهودي يعيشون هناك، معظمهم من الأجانب.