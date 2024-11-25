إصابة في نهاريا بشظايا الصواريخ.. حزب الله يضرب شمال إسرائيل وسط دوي صفارات الإنذار (شاهد)

بعد يوم من إطلاق عدد قياسي من الصواريخ من لبنان

أصيب شخص، الاثنين، بشظايا صاروخ اعتراضي في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله 20 صاروخًا من لبنان، بعد يوم نفذ فيه عددا قياسيا من العمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ورصد الجيش الإسرائيلي، إطلاق 20 صاروخا من لبنان على نهاريا ومنطقة الجليل الغربي، وأضاف في بيان أنه اعترض بعضها، وسقط الآخر في مناطق مفتوحة، دون تفاصيل.

ودوَّت صفارات الإنذار في نهاريا ومستوطنات إسرائيلية عديدة في منطقتي الجليل الغربي والجليل الأعلى.

وذكرت القناة 12 أن إسرائيليا أصيب بشظايا صاروخ اعتراضي في نهاريا، وأوضحت أن الشظايا سقطت على طريق في وسط المدينة؛ مما أدى إلى إصابة سائق سيارة أجرة بجروح طفيفة.

“تفاوض بالنار”

ومنذ أيام يتصاعد عدوان تل أبيب على لبنان، وردّ حزب الله على إسرائيل في “تفاوض بالنار” حول مقترح اتفاق لوقف القتال طرحته الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل في حربيها على لبنان وقطاع غزة.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الأحد، سلسلة غارات على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، معقل حزب الله، هي الأعنف منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في المقابل سجل، الأحد، أكبر عدد لهجمات يومية لحزب الله، إذ رصدت تل أبيب إطلاق أكثر من 250 صاروخا من جانب حزب الله على وسط وشمالي إسرائيل، إضافة إلى استهدافات لقوات وآليات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وتتكثف المواجهة مع ادعاءات إسرائيلية عن قرب التوصل إلى اتفاق خلال أيام لوقف إطلاق النار وفقًا للمقترح الأمريكي، ولم يعقّب حزب الله الذي حذّر مرارًا من محاولات إسرائيلية لنشر أجواء إيجابية كاذبة.