الجزيرة مباشر تبث صورا حصرية حصلت عليها من منطقتين محاصرتين شمالي غزة (فيديو)

الدمار في كل مكان

حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية من منطقتي “التوام” و”أبو شرخ” شمال مدينة غزة اللتين يحاصرهما الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت اللقطات مشاهد دمار في الأبنية والبيوت والمآذن والشوارع، وبدت الأحياء مدمرّة كلها تقريبًا وخالية من السكان الذين لم يبق من آثارهم سوى دماء تجمّعت حولها الكلاب الضالة في الطرق الخاوية.

كما بيّنت المشاهِد، رفع جيش الاحتلال أعلامًا إسرائيلية باستخدام رافعات مزودة بكاميرات مراقبة في عدد من الشوارع والأحياء، وسط أصوات اشتباكات ورصاص متقطعة وتصاعد أعمدة دخان.

وأفاد مصدر للجزيرة مباشر بأن الكاميرات المركّبة ذات جودة عالية ومزوّدة بنظام حديث لرصد وتتبع أي شيء متحرك.

وفي الأسابيع الأخيرة، أجبرت قوات الاحتلال عشرات آلاف الفلسطينيين على النزوح قسرًا من محافظة شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول فلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلًا إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023 خلّفت 150 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء.