السنيورة: حزب الله اختطف الدولة اللبنانية لإبعادها عن محيطها العربي.. وإقحامنا في حرب غزة لم يكن قرارا صائبا (فيديو)

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة إن (حزب الله) لم يقم باستشارة الدولة اللبنانية قبل الزج بها في حرب مع إسرائيل، مؤكدا أن استمرار القتال يعرض لبنان لمزيد من القتل والتدمير والخسائر.

وأضاف خلال مشاركته، اليوم الأحد، في مقابلة مع برنامج “المسائية” أن (حزب الله) شريك في المسؤولية عما آلت إليه الأمور بعد أن تم الزج بلبنان في حرب لا يستطيع تحمل نتائجها.

واعتبر السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مخطوفة من قبل (حزب الله) لإبعاده عن محيطه العربي منذ بداية العام 2011، وحتى الآن.

وتابع “إقحام لبنان في حرب غزة لم يكن قرارا صائبا”، لافتا إلى أنه ليس من الممكن استمرار تحكم (حزب الله) في قرار الدولة اللبنانية.

وشدد السنيورة على أن إسرائيل لم تحترم القرار الأممي 1701 منذ صدوره وحتى الآن، وأنه يجب تحقيق وقفا سريعا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي مع (حزب الله) لن يؤدي إلى النتائج المرجوة.

ودعا السنيورة إلى سلطة وطنية واحدة في لبنان يكون لها دورها العربي والإقليمي، مشيرا إلى أهمية تأكيد موقف موحد ودعم تطبيق القرار 1701، بالإضافة إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة التوازن السياسي في البلاد.

وأكد السنيورة أن لبنان يعاني من أزمة وطنية وسياسية واقتصادية طاحنة، لافتا إلى أن أطماع إسرائيل في لبنان معروفة.

وأشار السنيورة إلى تفاوت القوة الرهيب بين لبنان وإسرائيل، وأنه من العقل ألا تحارب خصمك بالسلاح الذي يتفوق به عليك.