العراق يسجل 45.4 مليون نسمة في أول تعداد منذ 37 عاما

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، الأول من نوعه منذ 37 عامًا.

وقال السوداني إن “التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987″، وفي ضوء اكتمال قاعدة البيانات العامة في محافظات العراق كافة جاءت أهم نتائج التعداد على النحو التالي:

(1) السكان: بلغ عدد سكان العراق أكثر من 45 مليونًا و407 آلاف و895 نسمة، نسبة سكان الحضر منهم نحو 70.3% والريف 29.7%.

(2) التوزيع العمري: بلغت نسبة السكان الذين هم دون سن العمل أي الأصغر من 15 سنة 36.1%، ونسبة السكان بين عمر 15 و64 سنة 60.2%، ونسبة السكان الذين هم فوق 65 عامًا 3.7%.

(3) الأُسر: بلغ عدد الأسر 7 ملايين و898 ألفا و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 أفراد، وبلغ عدد الذكور 22 مليونا و784 ألفا و62 نسمة بنسبة 50.1%، وعدد الإناث 22 مليونا و623 ألفا و833 نسمة بنسبة 49.8%.

(4) المساكن: بلغ عدد المساكن في العراق نحو 8 ملايين و37 ألفا و221 مسكنًا، بينها 92.1% منازل (دور) و6.6% شقق سكنية، ونحو 0.4% منازل طينية.