اللحظات الأولى لاشتعال طائرة روسية أثناء هبوطها في تركيا (فيديو)

اشتعل حريق في طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها في مطار أنطاليا، جنوب غربي تركيا، يوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهي على أرض المطار والنيران مشتعلة بها، وسط محاولات لإخمادها من وحدات الإطفاء والطوارئ.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن سلطات مطار أنطاليا الدولي أنه تم إجلاء جميع ركاب وطاقم الطائرة بشكل آمن.

وقالت وزارة النقل التركية في بيان إنه كان على متن الطائرة، التابعة لشركة “أزيموث إيرلاينز”، 89 راكبا إضافة إلى طاقم من 6 أفراد.

وذكر مسؤولون في مطار أنطاليا أن حريقا اندلع في المحرك الأيسر للطائرة أثناء هبوطها، مشيرين إلى تحويل الطائرات المتوجهة إلى المطار إلى مطارات أخرى.

وكانت الطائرة، وهي من طراز “سوخوي سوبر جيت 100” روسية الصنع، قادمة من منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.