بصواريخ “فجر 3″ و”فادي 1”.. حزب الله يقصف قاعدة حيفا البحرية وهذه أبرز عملياته يوم الاثنين (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لحزب الله مقطعا مصورا، اليوم الاثنين، تضمَّن ما قال إنها مشاهد لاستهداف مقاتليه قاعدة حيفا البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ.

ونشر الحزب عبر قناته على منصة تلغرام مقطع فيديو مصحوبا بعنوان “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حيفا البحرية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي بصواريخ (فجر 3) و(فادي 1)”.

وتضمَّن الفيديو مسحا جغرافيا لموقع قاعدة حيفا البحرية، التي قال الحزب إنها “تحتوي على القسم الأكبر من قدرات وتشكيلات السلاح، وهي المسؤولة عن معظم الأعمال البحرية على مختلف الساحات”.

وأظهرت المشاهد لحظة التجهيز لوضع الصواريخ على منصاتها وانطلاقها باتجاه القاعدة، كما تُظهر لقطات وثقتها كاميرات مستوطنين حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والسيارات، وتصاعد دخان كثيف إلى السماء جراء صواريخ حزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ قاعدتين ومعسكرا ومستوطنة نهاريا شمال إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف كذلك 9 تجمعات لجنود ودبابة شمال إسرائيل وجنوب لبنان، ما يرفع عدد الهجمات والتصديات التي نفذها الاثنين إلى 14.

وهذه قائمة عمليات الحزب وفق سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على تلغرام:

في شمال إسرائيل، قال الحزب إنه استهدف بصلية صاروخية قاعدة راوية الشمالية بالجولان السوري المحتل، مبيّنا أنها مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188 بالجيش الإسرائيلي وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات.

أضاف في بيان آخر أنه قصف في هضبة الجولان السورية المحتلة للمرة الأولى معسكر الفوران بصلية صاروخية، موضحا أنه يُعَد قاعدة لتمركز القوات البرية وتعزيز جاهزيتها على الاتجاه السوري.

ذكر الحزب أنه استهدف أيضا قاعدة شراغا شمال مدينة عكا بصلية صاروخية، لافتا إلى أنها تُعَد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، وهو من وحدات النخبة بجيش الاحتلال.