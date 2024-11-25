بعد “تهديد” هوكشتاين بالانسحاب.. تقارير إسرائيلية عن قرب التوصل لاتفاق مع لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، الأحد، إن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين هدد بانسحاب واشنطن من الوساطة بين لبنان وإسرائيل إذا لم ترد الأخيرة بشكل إيجابي.

وذكر موقع “أكسيوس” أن هوكشتاين أبلغ سفير إسرائيل لدى واشنطن عزمه الانسحاب من الوساطة إذا لم ترد تل أبيب بإيجابية على مقترح وقف إطلاق النار.

ونقل مراسل “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي كبير أن هناك اتجاها نحو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

بدورها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول سياسي أن “الاتجاه نحو التسوية في لبنان إيجابي، ولكن لا زالت هناك قضايا لم يتفق عليها بعد”.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن هناك تقدما “في ملف التسوية مع حزب الله، لكن لا زالت هناك قضايا بحاجة للنقاش والحل أولا”.

وكانت “القناة 13” قالت في وقت سابق إن هوكشتاين قال إنه سينسحب من الوساطة “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام” من قبل لبنان وإسرائيل.

وأجرى هوكشتاين جولة من المفاوضات الأسبوع الماضي، بدأها يوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرقت يومين، قبل أن يتجه إلى إسرائيل في زيارة استمرت حتى الجمعة.

وقال “حزب الله” اللبناني، الأربعاء الماضي، إنه قدم ملاحظاته على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وأوضح الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن التفاوض يتم تحت سقفين “الأول وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وشامل، والثاني حفظ السيادة اللبنانية”. مضيفا أن الأمر متوقف على جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جهته طالب نتنياهو بحرية العمل العسكري في لبنان من أجل إبرام اتفاق التهدئة، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مسبقا، حينما تسلم المقترح الأمريكي.