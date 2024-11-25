بعد مذكرة الجنائية الدولية.. هكذا ستتعامل لندن إذا زارها نتنياهو

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن لندن ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، بعد صدور أمر اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وحسب وكالة أنسا الإيطالية، أكد لامي تقيُّد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، وذلك في معرض رده على سؤال عمّا إذا كانت لندن ستلتزم بمذكرتَي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

وقال لامي “نحن طرف في نظام روما الأساسي، ونتقيد دائما بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف “بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة فستكون هناك عملية قضائية، وستُتبع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا”.

وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، إذ يُعَد هذا التعاون ضروريا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتَي اعتقال لنتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.