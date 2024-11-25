بوريل: نُتهم بازدواجية المعايير بسبب إسرائيل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد فشل في منع إسرائيل مما تقوم به في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف بوريل في تصريحات للصحفيين “لم نتمكن من منع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتحوُّل الوضع الإنساني في غزة إلى كارثة، وتصاعد التوترات في الضفة الغربية ووصول السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار”.

وذكر أن “هذا التقاعس تسبب في خلق انطباع لدى الرأي العام بأن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة ازدواجية المعايير”.

وتسببت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في استشهاد وإصابة نحو 150 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ودمار هائل في مختلف مناطق القطاع.

كما يواصل الاحتلال حصار القطاع ومنع دخول الطعام والماء والوقود إلى سكانه، مما تسبب في حالة من المجاعة وانتشار للأمراض وسط انهيار للمنظومة الصحية.