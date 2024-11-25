حزب الله يشن 51 هجومًا على إسرائيل في يوم واحد (فيديو)

شن حزب الله اللبناني، منذ فجر الأحد، أكبر عدد من العمليات ضد إسرائيل منذ بدء تبادل القصف والعمليات البرية بين الحزب وإسرائيل قبل أكثر من عام.

ونفذ حزب الله خلال يوم واحد 51 عملية، تضمنت الهجوم على مستوطنات وتجمعات جنود وقواعد عسكرية إسرائيلية، فضلا عن تدمير عدد من الدبابات و”إيقاع طواقمها بين قتيل وجريح” جنوبي لبنان.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إنه استهدف مستوطنات معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت وكِرم بن زِمرا ويرؤون، وكفار بلوم، وعمير، وسعسع، وميرون، ويسود هامعلاه، ومدينة صفد شمالي إسرائيل، برشقات صاروخية.

وشن الحزب اليوم لأول مرة هجومًا بالمسيرات على قاعدة أشدود والتي تبعد عن حدود لبنان 150 كيلومترًا، كما استهدف الحزب شمال وجنوب تل أبيب برشقات صاروخية ومسيرات.

وكشفت مشاهد متداولة عن سقوط العديد من صواريخ الحزب داخل إسرائيل.

ونشر حزب الله مشاهد قال إنها من عملية استهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة تل أبيب بمسيّرات انتحارية وصواريخ “فادي 6” و “قادر 2”.

كما نشر مشاهد قال إنها من استهداف قاعدة شراغا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة بين مدينتَي نهاريّا وعكّا شمال إسرائيل.

وأيضًا نشر مشاهد من عملية استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا شمال إسرائيل.

فيما يلي أبرز عمليات حزب الله يوم الأحد:

1- استهداف مستوطنة كفار بلوم برشقة صاروخية.

2- استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع المطلة برشقة صاروخية.

3- استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام -جنوبي لبنان- برشقة صاروخية.

4- استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا برشقة صاروخية.

5- استهداف مستوطنة حتسور هاجليليت برشقة صاروخية.

6- شن الحزب لأول مرة هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانتحارية على قاعدة أشدود البحرية، تبعد عن الحدود اللبنانية 150 كيلومترًا، مؤكدًا إصابة الأهداف بدقة.

7- استهدف الحزب بعملية مركبة هدفًا عسكريًا في مدينة تل أبيب برشقة صاروخية نوعية، وسرب من المسيرات الانتحارية، مؤكدًا أن العملية حققت أهدافها.

8- استهداف قاعدة بلماخيم (قاعدة أساسية لسلاح الجوّ الإسرائيلي، تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية، ومركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي) تبعد عن الحدود اللبنانية 140 كيلومترًا، جنوبي مدينة تل أبيب، برشقة من الصواريخ النوعية، مؤكدًا أن العملية حققت أهدافها.

9- شن الحزب هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانتحارية على غرفة عمليات مستحدثة لجيش الاحتلال في مستوطنة المطلة، مؤكدًا إصابة الأهداف بدقة.

10- استهداف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، برشقة من الصواريخ النوعية.

11- تصدى الحزب لطائرة مسيّرة اسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبرها على المغادرة.

12- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، برشقة صاروخية.

13- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، برشقة صاروخية.

14- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في مستوطنة المنارة، برشقة صاروخية.

15- استهداف مرابض مدفعية للاحتلال‏ في مستوطنة ديشون، برشقة صاروخية.

16- استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا، برشقة صاروخيّة.

17- استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام، للمرة الثانية، برشقة صاروخية.

18- استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرقي الخيام للمرة الثالثة، برشقة صاروخية.

19- استهداف مستوطنة كريم بن زمرا برشقة صاروخية.

20- استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية.

21- استهداف قاعدة بيريا (القاعدة الأساسية للدفاع الجويّ والصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية) برشقة صاروخية.

22- استهداف ثكنة دوفيف برشقة صاروخية.

23- استهداف مستوطنة يرؤون برشقة صاروخية.

24- استهداف مستوطنة كفار بلوم برشقة صاروخية.

25- استهداف مستوطنة عمير برشقة صاروخية.

26- استهداف مستوطنة سعسع برشقة صاروخية.

27- استهداف مستوطنة ميرون برشقة صاروخية.

28- استهداف قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية) برشقة صاروخية.

29- استهداف قاعدة ميشار (مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية) برشقة صاروخية.

30- استهداف معسكر الـ100 (معسكر تدريب للقوات البرية) شمال أييليت هشاحر برشقة صاروخية.

31- استهداف مستوطنة يسود هامعلاه برشقة صاروخية.

32- استهداف تجمع لجيش الاحتلال شرقي مدينة الخيام للمرة الرابعة برشقة صاروخية.

33- استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية شمالي مستوطنة جعتون برشقة صاروخية.

34- استهداف قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية.

35- استهداف قوة مشاة إسرائيلية غربي الموقع بصاروخ موجه، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

36- استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة وتدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

37- استهداف 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، وتدميرها، وإيقاع قتلى وجرحى.

38- استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

39- عند محاولة دبابة ميركافا التقدم لسحب دبابة من الدبابات المُدمّرة عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، استهدفها الحزب بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

40- استهداف قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا، برشقة من الصواريخ النوعية.

41- استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند مثلث دير ميماس -كفركلا برشقة صاروخية.

42- استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس برشقة صاروخية.

43- استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرقي الخيام للمرة الخامسة برشقة صاروخية.

44- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في ثكنة أفيفيم برشقة صاروخية.

45- استهداف مستوطنة أفيفيم برشقة صاروخية.

46- استهداف تجمع لقوات الاحتلال جنوبي الخيام مسيرة انتحارية.

47- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في بلدة شمع بمسيرة انتحارية.

48- استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند مثلث دير ميماس-كفركلا للمرة الثانية برشقة صاروخية.

49- عند محاولة قوة إسرائيلية التقدم لسحب الدبابة المُدمّرة على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، استهدف الحزب القوة الإسرائيلية برشقة صاروخية.

50- استهدف الحزب مستوطنة شتولا برشقة صاروخية.

51- استهدف الحزب قوات إسرائيلية شرقي الخيام للمرة السادسة برشقة صاروخية.