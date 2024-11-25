حزب الله يقصف معسكر “الفوران” للمرة الأولى ويستهدف قاعدة في عكا (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، تنفيذ أول عملية ضد قاعدة عسكرية إسرائيلية منذ بداية تبادل القصف بين الحزب وإسرائيل.

وقال حزب الله في بيان “للمرة الأولى، استهدف مجاهدونا معسكر الفوران (قاعدة لتمركز القوات البرية الإسرائيلية) في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية”.

وشن الحزب لأول مرة أيضًا هجومًا بالمسيَّرات على قاعدة أشدود، أمس الأحد، التي تبعد عن حدود لبنان 150 كيلومترًا، في إشارة إلى أن الحزب بدأ بتوسيع نطاق عملياته ضد إسرائيل.

ونشر الحزب مشاهد من عملية نفذها صباح اليوم الاثنين، وقال إنها استهداف قاعدة شراغا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة بين مدينتَي نهاريّا وعكا شمالي إسرائيل.

وتضمَّن “الفيديو” مشاهد لاستطلاع جوي للهدف قبل قصفه، كما تضمَّن مشاهد التقطها إسرائيليون توثق الدمار الناتج عن هذه الصواريخ.

وصباح اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخص بشظايا صاروخ اعتراضي في مدينة نهاريا.

وتتكثف المواجهة بين الحزب وتل أبيب مع ادعاءات إسرائيلية عن قرب التوصل إلى اتفاق خلال أيام لوقف إطلاق النار وفقًا للمقترح الأمريكي، ولم يعقّب حزب الله الذي حذّر مرارًا من محاولات إسرائيلية لنشر أجواء إيجابية كاذبة.