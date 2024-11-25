خامنئي: مذكرة اعتقال نتنياهو غير كافية “ويجب إعدامه”

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين، إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافية، وإنه يجب إصدار “حكم إعدام بحقه”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت الخميس الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالات بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف خامنئي “لقد صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وهذه غير كافية، وعقوبته هي الإعدام. وينبغي الحكم بالإعدام على القادة الإسرائيليين الموجودين في السلطة”.

وأضاف: “ما يحصل في لبنان وغزة من قصف المدنيين والمباني والمستشفيات والطواقم الطبية ليس انتصارًا إنما جرائم حرب، وجرائم الكيان الصهيوني هذه ستحقق عكس ما يريده العدو فهي ستحقق انتصارات لكل من لبنان وغزة”.

أسبوع التعبئة الإيرانية

كلمة خامنئي جاءت أمام أعضاء من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في العاصمة طهران بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني، بمناسبة أسبوع التعبئة الإيرانية.

وخلال هذا اللقاء، قال خامنئي “تتضاءل قوة الأعداء أمام قوتنا مع وجود الخصوصيات، والتاريخ يذكر أن قوة فرعون أعظم من قوة الاستكبار الحالي ولكنها مع ذلك تهاوت”.

وأضاف: “يجب أن نعلم أنّ أصابع العدو لها دور في أي حادث يحصل في منطقتنا وعلينا مواجهته.. العدو الصهيوني لم يحقق نصرا في غزة أو لبنان ولن يحقق أي نصر فيهما، بل إن جرائمه في غزة ولبنان ستعزز من قدرات المقاومة وقوتها، وإذا كان محور المقاومة قد توسع اليوم فإنه سيزداد توسعًا غدًا”.