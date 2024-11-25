“رغم الجراح”.. مصابون في تفجيرات “البيجر” يشاركون في القتال ضد إسرائيل (فيديو)

عرض حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا بعنوان “رغم الجراح.. حاضرون في الميدان”، يتضمن مشاهد لمقاتلين أصيبوا في حوادث “البيجر” وهم يشاركون في الأعمال القتالية ضد إسرائيل.

وأصيب المئات من المنتمين إلى حزب الله إثر انفجارات متزامنة لأجهزة “البيجر” في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، واتهم الحزب إسرائيل بالمسؤولية عنها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أمر بتنفيذ العملية.

كما نشر حزب الله صورة تعبيرية لأبرز ما نفذه أمس الأحد، معلنا تدمير 6 دبابات في جنوبي لبنان وقصف إسرائيل بأكثر من 350 صاروخا، منها 17 على تل أبيب، مما أدى إلى لجوء أكثر من 4 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ.

وفي بيان منفصل، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا مجموعة من قوات الاحتلال تحصنت في منزل عند الأطراف الجنوبية لبلدة البياضة أثناء الانسحاب من البلدة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، أمس الأحد.

وأضاف أن الاستهداف أدى إلى تدمير المنزل ووقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح.

وحتى الآن، أعلن حزب الله تنفيذ العمليات التالية اليوم الاثنين: