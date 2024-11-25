سرايا القدس توثق تفجير آليات واستهداف مستوطنات بالضفة الغربية (فيديو)

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية التي تقتحم مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، ما قالت إنها مشاهد من المعارك الضارية التي خاضها مقاتلوها ضد جيش الاحتلال في الضفة.

وتضمنت المشاهد تفجير آلية عسكرية وإطلاق النار عليها في بلدة طمون بمدينة طوباس، وتفجير جرافة بمحيط صرح الشهداء في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.

واستهدف مقاتلو سرايا القدس التجهيزات العسكرية بمستوطنة “قنير” بمخيم جنين، إضافة إلى استهداف نقطة حراسة مستوطنة “رام أون” بسهل مرج بن عامر شمالي الضفة.

وأشارت سرايا القدس إلى أن جميع العمليات جاءت ضمن معركة “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.