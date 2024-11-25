“سنقاتل ولو على حجر ذبحنا”.. مقاتل من سرايا القدس يوجه رسالة إلى الاحتلال قبل إطلاق رشقة على مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

بثت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، إضافة إلى استهداف مستوطنات ومواقع عسكرية خارج القطاع.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة قالت إنها لإطلاق رشقة صاروخية اتجاه مستوطنة كفار عزة ومستوطنات غلاف غزة.

وبيَّنت المشاهد تجهيز المقاتلين للرشقة، واستخدام صواريخ بدا أنها حديثة التصنيع من طراز “غراد”.

وقبل الرشقة، وجَّه أحد المقاتلين رسالة تحدٍّ إلى الاحتلال قائلًا “نقول للاحتلال: مهما اغتلتم ومهما طال أمد الحرب، سنواصل القتال ولو على حجر ذبحنا”.

كتائب المجاهدين

في سياق متصل، نشرت كتائب المجاهدين، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا يوثق استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع “حاصب 111”.

وتأتي عمليات المقاومة بعد أكثر من 13 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، والاستعانة بشكل متواصل بترسانة من الأسلحة الأجنبية الأكثر تطورًا في العالم.