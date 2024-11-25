شاهد: الشتاء يتلف 10 آلاف خيمة ويفاقم معاناة نازحي غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، أن نحو 10 آلاف خيمة تؤوي نازحين تعرضت للتلف، وجرفتها أمواج البحر خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي.

وجدَّد المكتب الإعلامي، في بيان، إطلاق “نداء استغاثة إنساني عاجل للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم ولكل المنظمات الدولية والأممية، لإنقاذ مئات آلاف النازحين بقطاع غزة”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي “منع إدخال 250 ألف خيمة وكرفان (منازل متنقلة) إلى القطاع في ظل واقع إنساني خطير”.

وأشار المكتب إلى أن نحو 81% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك وفقا لتقييم ميداني حكومي، موضحا “نحو 110 آلاف خيمة تلفت واهترأت من أصل 135 ألفا بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهتراء هذه الخيام تماما”.

بعضها جرفته مياه البحر والبعض الآخر تطاير وغرق بفعل الأمطار والرياح الشديدة.. مأساة خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/jySD577j39 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2024

وعن أعداد النازحين، قال المكتب إنهم في “تدفق وازدياد يوما بعد يوم في ظل فرض الاحتلال جريمة التهجير القسري”، لافتا إلى أن أعدادهم بلغت نحو مليوني نازح في محافظات القطاع، كما أشار إلى نزوح العديد منهم أكثر من 5 مرات متتالية.

وذكر أن قطاع غزة يضم نحو 543 مركزا للإيواء والنزوح نتيجة ارتكاب الاحتلال جريمة التهجير القسري.

وحذر من “أزمة عميقة وكارثة إنسانية حقيقية بفعل دخول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة، وبالتالي سيصبح مليونا إنسان بلا أي مأوى في فصل الشتاء، وسيفترش هؤلاء الأرض وسيلتحفون السماء”.

وحمَّل “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة (لم يسمّها) كامل المسؤولية عن هذه الظروف الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة”، داعيا العالم إلى “إدانة هذه الجرائم والاصطفاف مع الإنسانية والأخلاق”.

وطالب الدول العربية والإسلامية بإدخال الخيام والمساعدات لقطاع غزة، مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والعالمية بالخروج عن صمتها وتقديم “إغاثة عاجلة لنحو مليوني نازح”.