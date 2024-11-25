شاهد: جيش الاحتلال يجلي جنودا مصابين جراء المعارك في غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشاهد لإجلاء جنوده الجرحى من قطاع غزة باستخدام ناقلات جند ومروحيات.

وأظهرت المشاهد لحظة نقل جنود مصابين من دبابات إلى ناقلات جند وإعطائهم إسعافات أولية، قبل نقلهم عبر المروحيات إلى مستشفيات بإسرائيل.

وكشفت المشاهد عن دمار واسع في إحدى المناطق، كما سُمع دوي تبادل إطلاق نار أثناء نقل الجنود الجرحى.

ولم يحدد جيش الاحتلال أماكن وقوع هذه المشاهد في قطاع غزة، كما وُضع تظليل على وجوه الجنود والمسعفين.

وبعد نحو شهر من احتدام المعارك بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة شمالي قطاع غزة، تركزت معارك جديدة في رفح جنوبي القطاع، حيث أعلنت كتائب القسام قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

وقبل إقالته مباشرة من منصبه وزيرًا للدفاع، كان يوآف غالانت قد طالب بضرورة ضم عدد أكبر لجيش الاحتلال، محذرًا من وجود عدد كبير من الجنود القتلى والمصابين جراء المعارك في غزة ولبنان، دون أن يكشف العدد، في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت وصف غالانت للوضع بأنه “خطير”.

وتخالف وسائل إعلام إسرائيلية معطيات الجيش الرسمية بشأن عدد المصابين في صفوفه، وقالت إن عدد المصابين أكثر من 10 آلاف عسكري منذ بداية الحرب على غزة، وهو ضعف العدد الذي أعلنه الجيش.