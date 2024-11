صفعت ابنتها على حلبة المصارعة.. لقطات شاهدها الملايين لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

تداولت منصات التواصل مقاطع فيديو “مثيرة” لليندا مكمان، المؤسسة المشاركة للاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية (WWE)، داخل الحلبة، وذلك تفاعلًا مع ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لها وزيرة للتعليم.

وأسست مكمان (WWE) عام 1980 مع زوجها فينس مكمان، وهي الآن أكبر منظمة لمصارعة المحترفين في العالم. وكانت تظهر أحيانًا على الشاشة بين عامي 1999 و2007، وهي تتشاجر مع المصارعين وعائلتها، عندما كانت تشغل منصب الرئيسة التنفيذية للاتحاد.

وأعاد رواد المنصات المنتقدين لترامب، نشر لقطات لها داخل حلبة مصارعة المحترفين، وكان من أبرز المشاهد فيديو يعود إلى عام 2003، حيث ظهرت مكمان وهي تتشاجر في الحلبة مع ابنتها ستيفاني مكمان، وانتهى الأمر بصفع الابنة.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، نشرت مجموعة “جمهوريون ضد ترامب”، عبر منصة إكس، مقطع فيديو يعود إلى العام ذاته حيث رفع المصارع كين، مكمان، وأسقطها رأسًا على عقب على الأرض.

وكتب الحساب في التعليق “تعرفوا على المرشحة الجديدة لمنصب وزيرة التعليم ليندا مكمان”، وشوهد الفيديو نحو مليونين ونصف مليون مرة. كما انتشرت مقاطع أخرى من عروضها السابقة على الإنترنت.

وأظهر مقطع آخر في نفس العام، المصارع الشهير ستيف أوستن في الحلبة مع مكمان، مهنئًا إياها بعد أن تآمر الاثنان معًا لإخراج أفراد عائلتها الآخرين الذين يرقدون فاقدين للوعي على الأرض.

وشكر أوستن مكمان قبل أن يباغتها بركلة في الصدر ويوجه لها “ضربة قاضية باردة”، تاركًا إياها ممددة على الأرض.

