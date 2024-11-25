شنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، العديد من العمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في أنحاء قطاع غزة.

ونفّذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، 6 عمليات ضد جيش الاحتلال، وتركزت العمليات في رفح جنوبي القطاع.

وأعلنت القسام عن اشتباك مقاتليها مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود من “المسافة صفر” في شارع الجامعة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، وأكدت إيقاع القوة بين قتيل وجريح، وفي المنطقة نفسها استهدفت القسام قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضافة للأفراد.

وباستخدام قذيفة “الياسين 105″، التي تعتمد عليها القسام بشكل واسع في عملياتها ضد جيش الاحتلال، استهدفت الكتائب، في عمليتين منفصلتين، آلية وجرافة عسكرية من نوع “D9” شمال برج عوض بمدينة رفح، مؤكدة اشتعال النيران في الجرافة.

وفي شمال القطاع، قالت كتائب القسام إنها أطلقت وابلًا من قذائف الهاون من العيار الثقيل مستهدفة مقر قيادة وسيطرة القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

واستهدفت القسام، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل -الذراع العسكرية لحركة الجبهة الشعبية-، موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور “نتساريم” بصواريخ 107.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

من جانبها، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، إن مقاتليها قصفوا تموضعًا لجنود الاحتلال في محور “فيلاديلفيا” برشقة صاروخية من عيار “107”.

ونشرت الكتائب التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد قالت إنها لقصف تموضعات لجنود الاحتلال في موقع “أبو عريبان” في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس.

سرايا القدس

من ناحيتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع “Evo Max”، وقالت إنها كانت تلقي القنابل تجاه منازل المواطنين شمال قطاع غزة.

كما قصفت سرايا القدس، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مرابض المدفعية في موقع “فجة” العسكري بصواريخ “107”.

الضفة الغربية

أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد تصدت المقاومة لاقتحامات إسرائيلية في نابلس وطولكرم.

وقالت سرايا القدس، إن مقاتليها شاركوا في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط مخيم بلاطة.

وفي نابلس أيضًا، قالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية من مخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها، بعد عودتهم من خطوط الاشتباك، أكدوا استهداف معسكر الطيبة العسكري بالأسلحة الرشاشة في طولكرم.