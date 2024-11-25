هروب رئيس بلدية عكا على الهواء عقب إطلاق صافرات الإنذار جراء صواريخ حزب الله (شاهد)

قطع رئيس بلدية عكا المحتلة عميحاي بن شلوش، لقاءً على الهواء مع قناة إسرائيلية، وهرب إلى الملاجئ عقب سماع صافرات الإنذار خوفًا من صواريخ حزب الله اللبناني.

وخلال المقابلة قال المذيع “عميحاي، أرى أن هناك صافرات إنذار عندك أيضًا في عكا بالمنطقة الصناعية”.

ليرد المسؤول الإسرائيلي “نعم نعم صحيح، نعم الإنذارات لا تتوقف، المعذرة عليّ الذهاب شكرًا شكرًا”، ثم فر من المكان فورًا وبقي مقعده فارغًا خلال البث الحي.

هربا للملاجئ.. رئيس بلدية عكا يقطع مداخلة مع قناة إسرائيلية بعد سماع صفارات الإنذار pic.twitter.com/TAotoyrMIZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2024

وعقّب المذيع قائلًا “نعم رئيس بلدية عكا يوقف المقابلة معنا، ولكن ابقوا أنتم معنا”.

وتابع “هل الصورة ما زالت متاحة؟ نعم هذا المقعد الفارغ لرئيس البلدية الذي كنا في مقابلة معه وقد اضطر للذهاب إلى منطقة محمية بعد انطلاق صافرات الإنذار في عكا، وهكذا تنتهي المقابلة”.

وأمس الأحد، استهدف حزب الله قاعدة شراغا -المقر الإداري لقيادة لواء غولاني- شمالي مدينة عكا، بصليات صاروخية. وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق حوالي 250 مقذوفا من لبنان نحو شمال إسرائيل ووسطها، مشيرًا إلى إطلاق صفارات الإنذار.