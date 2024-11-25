وزير خارجية البرازيل للجزيرة مباشر: للقضاء البرازيلي الحق في اعتقال نتنياهو وغالانت (فيديو)

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن للقضاء البرازيلي الحق في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حال قدومهما إلى برازيليا.

وأضاف خلال لقائه مع الجزيرة مباشر “حق الدفاع عن النفس لا يمكن استخدامه كانتقام، وينبغي أن يكون متناسبًا. لا يمكن قبول مقتل أكثر من 45 ألف شخص”، في إشارة إلى العدد الكبير من شهداء غزة.

وعن اتهامهم بمعاداة السامية، قال فييرا “لدينا تاريخ مقرَّب من إسرائيل، وجمعتنا علاقات مع الدولة والشعب، فلا يمكن اعتبارنا معادين للسامية، وهو لا يعكس واقع الأمر”، مشيرًا إلى أن برازيليا تنتظر الوقت المناسب لإعادة سفيرها لدى إسرائيل “حال تحسن الأوضاع، ولم يتقرر ذلك حتى الآن”.

وعبَّر وزير الخارجية البرازيلي عن أسفه بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

وجدَّد فييرا دعوة بلاده إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وسبق أن انتقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة، وأيَّد جنوب إفريقيا في دعواها التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في القطاع، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب، مما دفعها إلى وصفه بأنه “شخص غير مرغوب فيه”، واستدعت السفير البرازيلي لديها وطالبته بالاعتذار، في حين استدعى دا سيلفا سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور.

وتواصل إسرائيل مجازرها بحق سكان غزة، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.