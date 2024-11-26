المقاومة في غزة تشتبك مع 20 جنديا وتفجر دبابات وتقصف مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

واصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع منذ أكثر من عام.

وأعلنت القسام، الجناح العسكري لحماس، عبر بيانات مقتضبة، تنفيذ 4 عمليات ضد قوات الاحتلال في شمال القطاع اليوم الاثنين.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك بالرشاشات والقنابل اليدوية مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود، تحصنت في منزل بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمالي القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا.

وبالاشتراك مع سرايا القدس، استهدفت القسام موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وغرب مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة التوام، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

سرايا القدس

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أطلقت قذائف الهاون النظامي (عيار 60) على تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي بيان آخر، قالت سرايا القدس “دمرنا دبابة ميركافا صهيونية متوغلة في منطقة أصلان غرب مدينة بيت لاهيا بتفجير عبوة (ثاقب – برميلية)”.

وأشارت إلى خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة الشيماء غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس مشاهد جديدة قالت إنها لإطلاق رشقة صاروخية اتجاه مستوطنة كفار عزة ومستوطنات غلاف غزة.

كتائب المجاهدين

من جانبها، نشرت كتائب المجاهدين، الاثنين، مقطعًا مصورًا يوثق استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع “حاصب 111”.

عمر القاسم

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم دك قوات إسرائيلية قالت إنها متموضعة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.