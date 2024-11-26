بصواريخ ومسيَّرات.. حزب الله يقصف غرفة قيادة لجيش الاحتلال ويستهدف جرافات عسكرية (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لحزب الله مقطعا مصورا، اليوم الثلاثاء، تضمَّن ما قال إنها مشاهد لاستهداف مقاتليه غرفة قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بموقع المطلة جنوبي لبنان بمسيَّرات انقضاضية.

ونشر الحزب عبر قناته على منصة تلغرام مقطع فيديو مصحوبا بعنوان “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية غرفة قيادة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة على الحدود اللبنانية الجنوبية بمسيَّرات انقضاضية”.

وتضمَّن الفيديو مسحا جغرافيا للموقع المستهدَف، كما أظهرت اللقطات خروج اثنين من مقاتلي الحزب من أحد الأنفاق ليقفوا بجانب مسيَّرة تم تجهيزها لإطلاقها باتجاه الهدف.

وفي بيان آخر، نشر الإعلام الحربي فيديو يُظهر مشاهد من عملية استهداف جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب الجدار الحدودي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي حزب الله وهو يستهدف جرافات الاحتلال بصواريخ محمولة مضادة للدبابات.

وفي وقت سابق اليوم، قال حزب الله إنه قصف مدينة نهاريا شمالي إسرائيل و4 تجمعات لقوات، مع استهداف معسكرين في الجولان المحتل للمرة الأولى، وذلك ضمن 13 عملية أعلنها اليوم.

وهذه قائمة عمليات الحزب وفق سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على تلغرام: