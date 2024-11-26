بريطانيا.. ناشطون يعطلون مصنعا لمحركات طائرات مسيرة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي

عطل ناشطون في منظمة “العمل من أجل فلسطين” (بالستاين أكشن – Palestine Action) الإنتاج في مصنع ينتج محركات الطائرات المسيرة لصالح شركة “إلبيت سيستمز”، أكبر شركة أسلحة في إسرائيل.

واستطاع الناشطون المناهضون للحرب الإسرائيلية على غزة تعطيل الإنتاج في مصنع “يو إيه في إنجينز”، بمنطقة “شينستون ليشفيلد” في إنجلترا، عبر إيقاف سيارة وتكبيل عجلة قيادتها أمام الأبواب الرئيسية للمصنع، وتكبيل أحد النشطاء داخلها، بحيث يتعذر إخلاؤهم من الموقع بشكل سريع.

ويقول الناشطون إن مصنع “يو إيه في إنجينز”، الذي تديره شركة “إلبيت سيستمز”، المصدر الرئيسي لمحركات الطائرات المسيّرة التي تُستخدم في الهجمات على الفلسطينيين في غزة.

ورغم نفي الشركة تصدير محركاتها إلى إسرائيل، كشفت بيانات تصاريح التصدير للأغراض العسكرية التابعة لوزارة التجارة في بريطانيا تلقي إسرائيل لمنتجات هذا المصنع.

وتحتجز السلطات البريطانية 22 ناشطًا من حركة “بالستاين أكشن” في السجون بتهم عدة، بسبب اقتحامهم المتكرر لمصانع السلاح التي تصدر منتجاتها لإسرائيل، وينتظر بعضهم المحاكمة وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.

وتستهدف “بالستاين أكشن” هذا المصنع الواقع في شينستون منذ عام 2020، وتأثر المصنع بشكل مباشر على صعيد الإنتاج والأرباح، حيث تتسبب هذه الاقتحامات في منع ورديتي عمل من الدخول فيما تمنع خروج الشاحنات من المصنع.

وأعلنت الشركة عن أول خسارة تشغيلية لها في تاريخها العام الماضي، بسبب الاقتحامات التي ينفذها ناشطو “بالستاين أكشن” وغيرهم من الناشطين المناهضين للحرب.