بمسيَّرة انقضاضية.. حزب الله ينشر مقطعا لاستهداف ناقلة جند مدرعة للاحتلال في طير حرفا (فيديو)

عرض حزب الله، يوم الاثنين، مشاهد من استهداف ناقلة جند مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان.

وقال الحزب إن الاستهداف جرى “بمحلّقة انقضاضية عند الأطراف الغربية لبلدة طير حرفا” القريبة من الحدود الجنوبية للبنان.

وأعلن حزب الله في بيان، الأربعاء الماضي، أن مقاتليه تصدوا “لمحاولة تقدُّم قوة إسرائيلية عند الأطراف الغربية لبلدة طير حرفا بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا ناقلة جند “كانت ترافق القوة المتقدمة بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها”.

وأعلن حزب الله تنفيذ أكثر من 20 عملية عسكرية، يوم الاثنين، تضمنت استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في جنوبي لبنان، وقصف عدد من القواعد العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية.