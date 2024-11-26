تبلغ ثرواتهم 360 مليار دولار.. حكومة مليارديرات تحكم أمريكا في عهد ترامب

اعتبارا من 20 يناير/كانون الثاني المقبل، يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وحكومته الجديدة لإدارة البلاد، في ولاية تشهد وجود عديد من المليارديرات تحت مظلة رئيس ملياردير كذلك.

وتجمع إدارة الرئيس المنتخب عددا من المليارديرات تبلغ ثرواتهم الإجمالية ما لا يقل عن 360 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لـ169 دولة، وفق بيانات مؤشر فوربس للمليارديرات.

وبدأت أصوات تعلو داخل الولايات المتحدة من احتمال تضارب مصالح للوزراء الجدد واستثماراتهم الخاصة، إلى جانب فرضية تطويع نفوذهم في اتخاذ قرارات وتعديلها بما يناسب أعمالهم الخاصة.

وعلى الرغم من أن ترامب ركّز في حملته الانتخابية على مساعدة الطبقة الوسطى ومحاربة الفساد، فقد اختار عددًا من الأثرياء البارزين لقيادة إدارته.

وما زالت لقطات الفيديو تتداول داخل الولايات المتحدة للرئيس المنتخب عندما زار فرعا من سلسلة مطاعم ماكدونالدز وخدمة الزبائن، في مشهد تم تفسيره بأنه يطمح لكسب أصوات الطبقة الفقيرة والمتوسطة في البلاد.

أغنى إدارة في التاريخ

ترامب نفسه هو أغنى رئيس في تاريخ البلاد، بثروة صافية تقدر بنحو 5.6 مليارات دولار، وفقًا لمجلة فوربس، وقد وصلت إلى قرابة 8 مليارات دولار قبيل أسابيع من موعد الانتخابات بسبب ارتفاع أسعار شركته تروث سوشال.

وبعد تعيين ترامب معظم رؤساء الإدارات التقليدية في مجلس الوزراء والاستعانة برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، لقيادة لجنة كفاءة الحكومة المقترحة الجديدة، فإنه يؤسس لأغنى إدارة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حال أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اختيارات ترامب، فسيحطم بسهولة رقمه القياسي الذي سجله في حكومته الأولى بوجود ملياردير واحد، وهي وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، التي كانت تملك ثروة صافية مجتمعة تبلغ حوالي ملياري دولار، وفقًا لبزنس إنسايدر.

ويواجه العديد من الأعضاء المحتملين لإدارة ترامب الثانية انتقادات بسبب افتقارهم إلى الخبرة البيروقراطية ذات الصلة بالوزارات التي سيشرفون عليها؛ وبدلًا من ذلك ازدهروا في القطاع الخاص وشهدوا نجاحا رياديا.

وبحسب بيانات مؤشر فوربس للمليارديرات حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تضم حكومة ترامب الجديدة حتى ذلك التاريخ، قائمة المليارديرات الآتية:

دونالد ترامب (5.6 مليارات دولار): تعتمد ثروته على عقارات تشمل فنادق وملاعب غولف، إضافة إلى حصته في مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

إيلون ماسك (349 مليار دولار): سيرأس لجنة كفاءة الحكومة لتحسين الإنفاق العام، وهو رئيس شركة تسلا ومالك منصة إكس، ولديه شركات مثل سبيس إكس وستارلينك ونيورالينك.

ليندا مكماهون (2.5 مليار دولار): مؤسسة مشاركة في دبليو دبليو إي وستقود وزارة التعليم.

هوارد لوتنيك (1.5 مليار دولار): رئيس شركة كانتور فيتزجيرالد، سيقود وزارة التجارة ويؤيد فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الخارج لتعزيز المنتجات الأمريكية.

فيفيك راماسوامي (1.1 مليار دولار): رجل أعمال ومرشح سابق للرئاسة، سيشارك في تخفيض حجم الحكومة الفدرالية وزيادة الكفاءة.

دوغ بورغم (1.1 مليار دولار): حاكم ولاية نورث داكوتا، سيشرف على الموارد الطبيعية والأراضي الفدرالية وزيرا للداخلية.

سكوت بيسينت (1.1 مليار دولار): مدير استثمار، ومرشح ترامب لوزارة الخزانة وتقديم الاستشارات بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.

إدارات في أرقام

تبلغ القيمة الإجمالية لثروات المليارديرات الذين تم اختيارهم لإدارة ترامب نحو 360 مليار دولار، بينهم ماسك وراماسوامي اللذان يعملان في أدوار استشارية خارج مجلس الوزراء.

باستثناء ماسك وراماسوامي، تقدر ثروة مجلس وزراء ترامب المرشحين حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نحو 10.7 مليارات دولار.

بلغ مجمل ثروة الوزراء الأعضاء في إدارة ترامب الأولى نحو 6.2 مليارات دولار.

بلغت ثروة الوزراء في ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، نحو 118 مليون دولار.

بلغت ثروة الوزراء في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الثانية نحو 2.8 مليار دولار.