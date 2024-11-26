شاهد: أضرار مباشرة بمبان ومركبات في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر مبان وعدد من المركبات جراء سقوط صواريخ على نهاريا شمالي البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي واعتراض بعضها.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر اندلاع حريق في سيارة جراء سقوط صاروخ.

وقالت مصادر لبنانية رفيعة المستوى لرويترز، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقفا لإطلاق النار في لبنان بين حزب الله اللبناني وإسرائيل خلال 36 ساعة.

בהמשך לאזעקות שנשמעו בגזרת נהריה: חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז רפואי לגליל בנהריה, 2 פצועים מרסיסים, בהם: אשה כבת 70 במצב קשה, בהכרה, עם פציעה בראש, וגבר כבן 80 במצב קל, עם פציעה באוזן, ובנוסף מספר נפגעי חרדה. pic.twitter.com/DXu5EHEg7L — מגן דוד אדום (@mda_israel) November 25, 2024

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “نحن قريبون” ولكن “لن (يُعلن) التوصل لشيء حتى الانتهاء من كل شيء”.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المباحثات المتعلقة بوقف إطلاق النار أحرزت تقدما كبيرا. وفي القدس، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة ستجتمع غدا الثلاثاء للموافقة على اتفاق هدنة مع حزب الله.

وبالتزامن مع إشارات على قرب التوصل إلى حل دبلوماسي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في إطار مواصلة الهجوم الذي بدأته في سبتمبر/أيلول بعد ما يقرب من عام من الأعمال القتالية عبر الحدود.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على تقارير تفيد بأن إسرائيل ولبنان اتفقا على نص اتفاق وقف إطلاق النار. لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير قال لرويترز إن اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء هدفه الموافقة على الاتفاق.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل ستحتفظ بالقدرة على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق. واعترض لبنان في وقت سابق على صياغة تمنح إسرائيل هذا الحق.