قبل اتفاق محتمل لوقف النار.. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان، بما يشمل قلب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، قبيل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار. بعد أكثر من شهرين من المواجهة المفتوحة بينها وبين حزب الله.

ونشر جيش الاحتلال، عبر حسابه على منصة إكس خرائط لـ20 بناية بعدد من أحياء ضاحية بيروت الجنوبية، منذرا سكان هذه البنايات والبنايات المجاورة لها بإخلائها فورا.

وبعد الإنذار، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عنيفة ومكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية، إلى جانب مناطق أخرى وسط العاصمة اللبنانية لم يشملها الإنذار.

وزعم جيش الاحتلال في بيانات لاحقة، أن مقاتلات تابعة لها هاجمت 33 هدفا لحزب الله في بيروت وضاحيتها الجنوبية، كما شنت مقاتلات الاحتلال غارات مكثفة على محافظات في جنوب وشرق لبنان.

وارتفع إلى 7 شهداء و37 جريحا حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت، عصر الثلاثاء، مبنى سكني يؤوي نازحين بمنطقة البسطة وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ودمّرت الغارة “مبنى مؤلفا من أربعة طبقات يؤوي نازحين”، بحسب الوكالة.

الكابينت يجتمع لتصديق اتفاق مع “حزب الله” بوقف النار

في السياق، بدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، مساء الثلاثاء، عقد اجتماع خاص للتصديق على اتفاق بين تل أبيب وحزب الله لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع والا الإسرائيلي: بدأت جلسة الكابينت للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمه، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إطلاق النار في وقت لاحق من مساء (الثلاثاء).

وأضاف “من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأربعاء”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جلسة الكابينت منعقدة بمقر وزارة الدفاع في منطقة كرياه بتل أبيب (وسط).

وأوضحت الصحيفة أنه لن يتم عرض اتفاق التسوية مع لبنان الذي يشمل وقفا لإطلاق النار على الكنيست (البرلمان) أو الحكومة الإسرائيلية، بل سيتم المصادقة عليه من قبل الكابينت المخول بالبت في أمور الحرب.

ومن المتوقع أن يصدق الكابينت بالإجماع على الاتفاق، باستثناء وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي أعلن مسبقا أنه سيصوت ضده.

ونقلت القناة (12) الخاصة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم إنه من المتوقع مساء اليوم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال وسيدخل حيز التنفيذ صباح غد.

وبوقت سابق اليوم، ادعى جيش الاحتلال أن قواته دهمت في منطقة نهر الليطاني جنوبي لبنان “العديد من البنى التحتية الإرهابية التي تمت تخبئتها وسط تضاريس مركبة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة إكس أن جنود الاحتلال هاجموا “عدة أهداف إرهابية، وخاضوا معارك وجها لوجه أمام مخربين، وعثروا على العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية، وآلاف القذائف الصاروخية والصواريخ، ومخازن السلاح المخبأة على سفوح الجبل والتي شملت المدافع أيضا ودمروها”.

بدورها، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صادق على استمرار العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية.

وأضافت أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع عدد من القادة العسكريين، بينهم رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الدفاع اللواء المتقاعد إيال زمير.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول سياسي لم تسمه، قوله سنهاجم في لبنان حتى اللحظة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.