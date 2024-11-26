نتنياهو: وافقنا على وقف إطلاق النار مع لبنان وسنهاجم حزب الله إذا أعاد تسليح نفسه (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وإنه “سيرد بقوة على أي انتهاك” من جانب حزب الله.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون أنه سيعرض الاتفاق على مجلس الوزراء بكامل هيئته في وقت لاحق مساء اليوم.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني ​​وافق في وقت سابق على اتفاق وقف إطلاق النار.

وادعى نتنياهو أنه يحتفظ رغم الاتفاق بحرية الرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار من حزب الله، كما أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك “التامة” في لبنان.

وقال نتنياهو “وقف إطلاق النار مع لبنان يسمح بالتركيز على التهديد الإيراني، ولن أخوض في ذلك بالتفصيل”.

وأوضح نتنياهو أن مدة وقف إطلاق النار تعتمد على ما يحدث في لبنان، وأن إسرائيل تحتفظ بحرية كاملة في مهاجمة حزب الله إذا أعاد تسليح نفسه أو أقام بنية عسكرية قرب الحدود.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار سيتيح لإسرائيل “التركيز على التهديد الإيراني”.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل “ستكثف” الضغط على حماس.