هجمات حزب الله دمرت وأصابت 8834 مبنى بشمال إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد تقريبا أي مبنى لا يتطلب التجديد أو الهدم وإعادة الإعمار في المستوطنات الواقعة على طول خط المواجهة مع لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجمات حزب الله دمرت وألحقت أضرارا بـ8834 مبنى و7029 مركبة و343 موقعا زراعيا في شمال إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن دائرة ضريبة الأملاك الإسرائيلية أنه حتى الآن، جرى دفع حوالي 140 مليون شيكل (38.4 مليون دولار) للتعويض عن الأضرار، لكن هناك العديد من الإصابات في الشمال التي لم يتم الإبلاغ عنها بعد، لأنه يتم إجلاء السكان أو لأن الإصابات في مناطق لا يمكن دخولها وفقا للتعليمات العسكرية.

وأضافت: إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الإصابات غير المدفوعة لأن المقاولين لم يستطيعوا بعدُ القدوم لإعادة تأهيل الضرر، ويتم تقديم تعويض بشكل عام مقابل الترميم الفعلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمعطيات وزارة الدفاع، فإن المستوطنات الـ5 الواقعة على خط النزاع قرب الحدود الأكثر تضررا هي: المنارة وشتولا وكريات شمونة وزرعيت ونهاريا.

وقالت إنه يأتي على رأس قائمة المستوطنات التي شهدت أكبر عدد من الإصابات الناجمة عن حوادث إطلاق النار والتدمير، شلومي وكريات شمونة ونهاريا والمنارة.

جميع المنازل تحتاج إلى تأهيل

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن قوله: ليست المنازل والمباني العامة التي تضررت بنيران حزب الله أو نشاط الجيش الإسرائيلي هي وحدها التي تتطلب التجديد والهدم وإعادة الإعمار.

وأضاف: في الواقع يحتاج كل منزل من بين آلاف المنازل إلى أعمال إعادة تأهيل ستستغرق شهورا بشرط العثور على عدد كاف من مقاولي التجديد والقوى العاملة الموهوبة لتنفيذ المهام.

وأردف شتيرن: العديد من سكان كريات شمونة لم يأتوا إلى منازلهم ولو مرة واحدة، بسبب الخوف من التعرض لوابل كثيف من إطلاق النار ودون سابق إنذار.

وتابع: عندما يرون إذا عادوا الواقع الذي عادوا إليه فستكون الموجة الثانية من المغادرة أوسع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الاتفاق المحتمل مع حزب الله الذي سيؤدي إلى وقف إطلاق النار إلى إعادة عشرات آلاف النازحين إلى 42 مستوطنة أُجلوا منها قبل أكثر من عام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن تحقيق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أصبح وشيكا، ولكن لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه بعد.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: لا نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بعد، لكننا نعتقد أننا قريبون من وقف إطلاق النار.

وأوضح أنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.