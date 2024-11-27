أول تعليق من حماس على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدور المحوري الذي تؤديه المقاومة الإسلامية في لبنان، إسنادا لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، و”التضحيات الجسام” التي بذلها حزب الله وقيادته، وذلك في أول تعليق لها على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وفي بيانها، بمناسبة بدء سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ثمَّنت حماس صمود الشعب اللبناني، وتضامنه الدائم مع الشعب الفلسطيني في “مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم”.

وأضاف البيان “إن قبول العدو بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو محطة مهمة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خارطة الشرق الأوسط بالقوة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها”.

وأكدت الحركة أن “هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا صمود المقاومة، والتفاف الحاضنة الشعبية حولها، وإننا لمطمئنون إلى استمرار محور المقاومة في دعم شعبنا، وإسناد معركته بشتى الوسائل الممكنة”.

الحرب في غزة

وعن مسارات التسوية في غزة، أكد البيان أن “الحركة ملتزمة بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، ومعنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي تم التوافق عليها وطنيا، وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة”.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وقوى العالم الحر إلى “حراك جاد وضاغط على واشنطن والاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة”.