الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل وصول طواقمنا إلى المحاصرين في شمال قطاع غزة

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمم المتحدة قامت بـ41 محاولة هذا الشهر للوصول إلى المواطنين المحاصرين في مناطق بشمال غزة بمساعدات منقذة للحياة، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت جميع هذه المحاولات.

وأضاف أن سلطات الاحتلال رفضت 37 من هذه البعثات، علما بأن تلك التي تمّت الموافقة عليها وعددها 4 بعثات، قوبلت بعوائق على الأرض، ولم تحقق سوى جزء من مهامها.

وتابع أن أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما، بينما يتعرض السكان لقصف مكثف وهم بحاجة ماسّة إلى المساعدة.

وأوضح حق أن الأسر التي فرت من شمال غزة بحثا عن الأمن والمأوى في مدينة غزة، تواجه أيضا شحا بالغا في الإمدادات والخدمات، إضافة إلى الاكتظاظ وظروف النظافة السيئة.

من جانبه، شدَّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أن القانون الدولي الإنساني يحتم حماية المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الضرورية للبقاء على قيد الحياة، سواء بقوا في أماكنهم أو فروا منها.

حصار وقصف

كانت منظمة “أنقذوا الأطفال” قد قالت إن نحو 130 ألف طفل دون سن العاشرة محاصرون منذ 50 يوما في مناطق شمال غزة، من دون غذاء أو إمدادات طبية.

ووفق المنظمة، انقطعت إمدادات الغذاء والمياه والأدوية عن الأطفال الذين يعيشون في شمال غزة ومحافظات القطاع بشكل شبه كامل منذ 6 من أكتوبر/تشرين الأول، عندما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة “عسكرية مغلقة”.

يُذكر أن نحو 80 ألف فلسطيني يرفضون مغادرة شمال قطاع غزة حتى اليوم، رغم إنذارات الإخلاء الإسرائيلية وتعميق الاجتياح العسكري والمجاعة والعطش.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 5 من أكتوبر الماضي، اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدَّد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وحسب التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ417 على القطاع، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 44249 شهيدا و 104746 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.