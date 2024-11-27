الاحتلال يقتحم طوباس ومخيم الفارعة شمالي الضفة والمقاومة تستهدف جنوده وآلياته

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة طوباس ومخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت طوباس ومخيم الفارعة جنوبي المدينة، واندلعت اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسُمعت أصوات انفجارات.

وأضاف الشهود أن القوة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا على الأقل خلال الاقتحام. وأشاروا إلى أن جرافات عسكرية شرعت في عملية تدمير بنية تحتية وممتلكات للفلسطينيين في مخيم الفارعة.

#متابعة | قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية من جرافاتها لمدينة طوباس ومخيم الفارعة. pic.twitter.com/Zab1jT2nZd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2024

استهداف آليات الاحتلال

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان “تمكن مقاتلونا في سريّة الفارعة من استهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار معدَّة مسبقًا وإخراجها عن الخدمة في محور الدمج، كما يواصل أبطالنا إمطار آليات العدو بزخات من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة”.

وفي بيان آخر، قالت سرايا القدس “تمكن مقاتلونا في سريّة الفارعة من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدَّة مسبقًا بآليات العدو في محور السوق، كما يواصل أبطالنا خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال على مدخل المخيم”.

جانب من الاشتباكات المسلحة المتواصلة مع قوات الاحتلال في طوباس pic.twitter.com/2z6Yb401yx — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 27, 2024

معارك ضارية

وفي بيان، قالت السرايا “استهدف مقاتلونا قوات العدو بزخات كثيفة من الرصاص في محور الجامعة، كما يواصل أبطالنا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة”.

وأعلنت السرايا أن مقاتليها في سريّة الفارعة “يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال المختلفة بمحيط المخيم، ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص”.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل فلسطينيين، حسب مصادر محلية.

قوات الاحتلال تقتحم منطقة السوق القديم في مدينة طوباس. pic.twitter.com/sJUZFRxFf2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2024

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 797 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 6600.

وترتكب إسرائيل، منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.