ترحيب عربي بوقف إطلاق النار في لبنان ومطالب تهدئة بغزة

رحبت دول ومنظمات عربية ببدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، مشددة على ضرورة أن يمهد لإنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 14 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعرب عن أملها أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معربة عن تقديرها للجهود الأمريكية والفرنسية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعربت في بيان عن تطلع دولة قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق ووقف العمليات العسكرية فورا، وأن يمهد إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.

بيان| قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/efTQtwkMcG — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 27, 2024

مصر

كما رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية ببدء تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

وشددت على أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.

الأردن

كما رحب الأردن، في بيان لوزارة الخارجية، بسريان وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله، ورآه خطوة مهمة يجب أن تُستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

العراق

ورحب العراق، في بيان لوزارة الخارجية، بإعلان وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي ولبنان، معربا عن أمله أن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للعنف والدمار والمعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني.

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تفاقمت جراء التصعيد العسكري المستمر.

فلسطين

كما رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان بإعلان دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ودعت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

مطالب بالضغط واستمرار المقاومة

وعلى مستوى المنظمات، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان، بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها الإجرامية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن التزامها بالتعاون مع أي جهود لإنهاء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة ضمن محددات متمثلة في وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل أسرى حقيقية وكاملة.

وأضافت في بيان أن “قبول العدو بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو محطة مهمة في تحطيم أوهام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها”.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى “الحراك الجاد والضاغط على واشنطن والاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة”.

مقاومة واحدة حتى النصر

من جانبه، خاطب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في بيان، حزب الله عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، قائلا “سنبقى مقاومة واحدة حتى النصر”.

وأضاف “لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين، وقدّمتم الدماء الغالية والطاهرة. أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني”.

كما أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، في منشور عبر منصة إكس، الثقة بخيارات المقاومة في لبنان، مشيرا إلى أن المقاومة التي أبداها حزب الله أجبرت إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار.