تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن أنقرة قلصت صفقة لشراء مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة، حيث ألغت شراء 79 مجموعة من معدات التحديث لأسطولها الحالي.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أبرمت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) صفقة تُقدَّر قيمتها بـ23 مليار دولار، لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 و79 مجموعة معدات لتحديث طائراتها الحالية من ذلك الطراز من الولايات المتحدة، في خطوة طال انتظارها.

وقال غولر، مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة استماع بالبرلمان التركي “تم سداد دفعة أولية لشراء طائرات إف-16 بلوك-70. تم سداد 1.4 مليار دولار. وبهذا المبلغ سنشتري 40 طائرة إف-16 بلوك-70 فايبر، وكنا نعتزم شراء 79 مجموعة تحديث”.

توساش قادرة

وكشف غولر سبب تقليص الصفقة، قائلا “تخلينا عن مجموعات التحديث تلك البالغة 79. وسبب تخلينا عنها أن مرافق شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) قادرة على تنفيذ هذا التحديث بنفسها، لذلك تركنا الأمر لهم”.

كان الكونغرس الأمريكي قد أعطى الضوء الأخضر لهذه الصفقة في فبراير/شباط الماضي، بعدما أبلغته به رسميا إدارة الرئيس جو بايدن في 26 من يناير/كانون الثاني، وذلك بعد 3 أيام فقط من تصديق تركيا على انضمام السويد إلى الناتو.

وتُعَد تلك المقاتلات الأمريكية العنصر الرئيسي في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامَي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج مقاتلات “إف-35” -الذي كانت طرفا مُصنّعا ومشتريا فيه- عام 2020، بدعوى شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.