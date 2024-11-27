عودة النازحين إلى جنوب لبنان والضاحية مع بدء وقف إطلاق النار (فيديو)

مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بدأ عدد كبير من اللبنانيين بالعودة إلى مناطقهم في الجنوب، وبدأت سيارات تقل النازحين الذين فروا من الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية، تتدفق على المنطقة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت، لينهي المعارك بين الجانبين التي استمرت منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصبحت على نطاق واسع في الشهرين الأخيرين.

عودة النازحين

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطرفين وافقا على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، وذلك في تصريحات من البيت الأبيض بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق، مضيفا أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وذكر أن القتال سينتهي في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وستسحب إسرائيل قواتها تدريجيا على مدى 60 يوما، مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل.

الجيش يدعو إلى التريث

من جانبه دعا الجيش اللبناني في بيان صباح اليوم الأربعاء، المواطنين إلى التريث في العودة للقرى والبلدات التي توغلت فيها “قوات العدو الإسرائيلي” بانتظار انسحابها وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال “مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار القرار “1701”.

مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١.

في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى… pic.twitter.com/ecaWdwat1j — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 27, 2024

وأضاف البيان “في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي، وتشدّد على أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم”.

ودعت قيادة الجيش، الأهالي العائدين إلى سائر المناطق، توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدو الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش أو إبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى.

“حزب الله سيخرج أكثر قوة”

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته “سيتمكن المدنيون في الجانبين قريبا من العودة بأمان إلى بلداتهم”.

ولم يعلق حزب الله رسميا على وقف إطلاق النار، لكن المسؤول الكبير بالجماعة حسن فضل الله قال لقناة محلية إنه في حين يدعم حزب الله بسط سلطة الدولة اللبنانية، فإن الجماعة ستخرج من الحرب أقوى.

وقال فضل الله، وهو نائب عن حزب الله في مجلس النواب اللبناني “نحن حريصون دائما على جيشنا الوطني وعلى قوته وتماسكه، وهو موجود في الجنوب ويعزز انتشاره، وهو السلطة الرسمية ونحن مع بسط سلطة الدولة”.

وأضاف “حزب الله سيخرج من هذه الحرب أكثر قوة والمقاومة باقية. سيكون هناك آلاف مؤلفة التي ستنضم للمقاومة. نزع سلاح المقاومة كان طرحا إسرائيليا وسقط“.