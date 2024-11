مقررو الأمم المتحدة يدعون إلى “امتثال كامل” لمذكرة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت

دعا مقررو الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى امتثال كامل لمذكرتَي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأشار البيان إلى أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل.

وتابع البيان “قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية”.

وأكد البيان أن قرار الجنائية الدولية “بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

UN experts urge full compliance with @IntlCrimCourt arrest warrants issued against Israeli PM Benjamin Netanyahu and former Defence Minister Yoav Gallant, and against Hamas commander Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri for war crimes & crimes against humanity.https://t.co/Ag9YIP31V2 pic.twitter.com/x9wIYyqbmt

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) November 26, 2024