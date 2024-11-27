مقررو الأمم المتحدة يدعون إلى “امتثال كامل” لمذكرة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت

دعا مقررو الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى امتثال كامل لمذكرتَي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأشار البيان إلى أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل.

وتابع البيان “قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية”.

وأكد البيان أن قرار الجنائية الدولية “بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

UN experts urge full compliance with @IntlCrimCourt arrest warrants issued against Israeli PM Benjamin Netanyahu and former Defence Minister Yoav Gallant, and against Hamas commander Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri for war crimes & crimes against humanity.https://t.co/Ag9YIP31V2 pic.twitter.com/x9wIYyqbmt — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) November 26, 2024

ولفت إلى أن “افتقار إسرائيل للمساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة”، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر في حياة الفلسطينيين والإسرائيليين ومستقبلهم على حد سواء.

وكشف البيان أن خبراء مستقلين “حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

ورحَّب البيان بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرا الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.

وفي 21 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

لكن البيت الأبيض أعرب عن رفضه مذكرتَي الاعتقال، وقال إن المحكمة ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي.