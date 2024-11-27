رئيس مجلس النواب اللبناني: أحبطنا العدوان الإسرائيلي ونبدأ مرحلة جديدة (فيديو)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في كلمة له، الأربعاء، بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ضرورة الإسراع في اختيار رئيس للجمهورية يكون رمزًا للوحدة الوطنية، مشددًا على أن اللحظة الراهنة تشكل اختبارًا لكل الطوائف اللبنانية لإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة.

ووصف بري وقف إطلاق النار بأنه بداية لمرحلة جديدة، قائلًا: “اليوم نطوي صفحة من أخطر المراحل التي مرت على لبنان. علينا أن نتعامل مع هذه اللحظة بعقلانية ومسؤولية لإنهاء الانقسام السياسي والشروع في بناء مستقبل أفضل”.

وأكد بري أن لبنان بحاجة إلى قيادة قادرة على جمع اللبنانيين وليس تفريقهم، مشيرًا إلى أن تجاوز الأزمة الراهنة يتطلب تعاون الجميع والعمل بروح وطنية لإنقاذ البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية، على حد وصفه.

أكثر من 4000 شهيد

وفي كلمته، ناشد بري المواطنين وجميع القوى السياسية اللبنانية بالوحدة والتكاتف لصون سيادة لبنان واستقراره، وقال: “نحن في أمس الحاجة للوحدة الوطنية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على لبنان وإنقاذه من التحديات التي يواجهها”.

وقال: “هذه لحظة امتحان لكل لبناني لإنقاذ لبنان وإعادة الحياة لمؤسساته الدستورية، نحن في أشد الحاجة للوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني، بعد أن قدمنا أكثر من 4 آلاف شهيد دفاعًا عن أرضنا”.

وأضاف بري: “أحبطنا العدوان الإسرائيلي ونبدأ مرحلة جديدة، والدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة، وأتوجه بالتحية لشهيد الأمة السيد حسن نصرالله الذي حملني أمانة المقاومة السياسية”.

وأكد بري أن هذه المرحلة كانت الأخطر على لبنان الذي هدده العدوان بكل مقوماته وحانت لحظة الحقيقة لوحدة لبنان، وقد تمكن “شعبنا من إبطال مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقفت اليوم كرة ناره لندخل في مرحلة جديدة”.