زيادة حادة في الميزانية العسكرية لروسيا

أقر مجلس الاتحاد الروسي، الدوما، الأربعاء، مشروع قانون موازانة العام المقبل 2025 وينص على زيادة الإنفاق العسكري لعام 2025 بنسبة 30%، في ظل تصاعد النزاع في أوكرانيا.

ووفقا للموازنة، فإن الإنفاق الدفاعي الروسي في عام 2025 سيبلغ حوالي 13.5 تريليون روبل (حوالى127 مليار يورو، تقريبًا 125 مليار دولار)، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، وهو ما يعني ارتفاع نسبة مخصصات الأمن والدفاع في الموازنة الفدرالية لعام 2025 إلى 40%.

تداعيات حرب أوكرانيا

ارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية في روسيا بنسبة 70% في عام 2024، لتمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ومنذ عام 2022، ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، وقام بتطوير صناعاته العسكرية، وتوظيف مئات الآلاف من العمّال الجدد.

وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا مرسومًا لزيادة عدد الجنود بنحو 15% ليصل إلى 1.5 مليون جندي.