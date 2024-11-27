شاهد: المقاومة في غزة تستهدف قوات الاحتلال في بيت لاهيا وجباليا ورفح

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطعًا لاستهداف آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ويعرض المقطع الذي نشرته كتائب القسام، اليوم الأربعاء، لاستهداف دبابتين بقذائف “الياسين 105” في منطقة أصلان وشارع الحطبية.

كما يظهر في المقطع مسيّرة تابعة للاحتلال، قالت كتائب القسام إنها استولت عليها خلال تنفيذها مهمة فوق مدينة بيت لاهيا.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها قصفت جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط بنك القدس، وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وعرضت سرايا القدس مشاهد لقصف قوات الاحتلال عند الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح، جنوبي القطاع، بقذائف الهاون.

كما نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد لقصف تمركز لقوات الاحتلال في تل زعرب، غرب رفح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل “120 ملم”.

من جهتها أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا بقذائف الهاون “عيار 60”.