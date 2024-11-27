شاهد: بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في بيروت، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الطرفين وافقا على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل أودى بحياة الآلاف، وتسبب في نزوح مئات الآلاف سواء من جنوب لبنان أو من شمال الأراضي المحتلة في فلسطين.

تعرف أبرز ردود الفعل العالمية على إعلان وقف إطلاق النار في #لبنان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kNdmOigcuS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 27, 2024

تصريحات بايدن

قال بايدن، الثلاثاء، بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وقال بايدن “هذا الاتفاق تمّت صياغته ليكون وقفا دائما للأعمال القتالية. لن يُسمح لما تبقى من حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى بتهديد أمن إسرائيل مجددا”.

وأضاف بايدن أن إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا على مدى 60 يوما مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان عدم بناء حزب الله بنيته التحتية هناك مجددا.

وتابع “سيتمكن المدنيون في الجانبين قريبا من العودة بأمان إلى بلداتهم”.

تعليق حزب الله

لم يعلق حزب الله رسميا على وقف إطلاق النار، لكن المسؤول بالحزب حسن فضل الله قال لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية إنه في حين يدعم حزب الله بسط سلطة الدولة اللبنانية، فإن الجماعة ستخرج من الحرب أقوى.

وقال فضل الله، وهو نائب عن حزب الله في مجلس النواب اللبناني “نحن حريصون دائما على جيشنا الوطني وعلى قوته وتماسكه، وهو موجود في الجنوب ويعزز انتشاره، وهو السلطة الرسمية ونحن مع بسط سلطة الدولة”.

وأضاف “حزب الله سيخرج من هذه الحرب أكثر قوة والمقاومة باقية. سيكون هناك آلاف مؤلفة التي ستنضم للمقاومة. نزع سلاح المقاومة كان طرحا إسرائيليا وسقط”.

تصريحات نتنياهو

قال نتنياهو إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيرد بقوة على أي انتهاك من جانب حزب الله.

وأضاف نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيسمح لإسرائيل بالتركيز على التهديد الإيراني، وسيمنح الجيش فرصة لنيل قسط من الراحة وإعادة استكمال إمداداته، وعزل حركة حماس.

قال نتنياهو “بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، نحتفظ بحرية العمل العسكري الكاملة. وإذا انتهك حزب الله الاتفاق أو حاول إعادة التسلح، فسوف نضربه بحزم”.

وقال نتنياهو إن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه في بداية الصراع.

وأضاف “أعدناه عقودا إلى الوراء، وقضينا على كبار قادته، ودمرنا معظم صواريخه وقذائفه، وحيَّدنا آلاف المقاتلين، ومحونا بنية تحتية للإرهاب ظلت لسنوات بالقرب من حدودنا”.

بايدن: إسرائيل و #لبنان قبلا وقف إطلاق النار وسيكون في الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي #الجزيرة_مباشر https://t.co/MX45ftp8QO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2024

بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وحزب الله

حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تضمَّن الاتفاق 13 بندا، جاءت على النحو التالي:

(1) لن يقوم حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.

(2) لن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك البر والجو والبحر.

(3) إسرائيل ولبنان تقرّان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

(4) هذه الالتزامات لا تنفي حق إسرائيل ولبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

(5) ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميان هما الهيئات المسلحة الوحيدة التي سيُسمح لها بحمل السلاح أو تشغيل قواتها في جنوب لبنان.

(6) يخضع أي بيع أو توريد وتصنيع للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان لإشراف ومراقبة الحكومة اللبنانية.

(7) سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها لصنع الأسلحة والمواد المتصلة بالأسلحة.

(8) سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والقواعد العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تتفق مع هذه الالتزامات.

(9) سيتم إنشاء لجنة مقبولة لإسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

(10) ستقدم إسرائيل ولبنان بلاغات عن أي انتهاكات متوقعة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوة اليونيفيل.

(11) سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على امتداد جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد جنوب لبنان، كما هو موضح في خطة الانتشار.

(12) ستنسحب إسرائيل تدريجيا جنوب الخط الأزرق في غضون 60 يوما.

(13) تدفع الولايات المتحدة بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.