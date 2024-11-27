قبل وقف إطلاق النار.. صواريخ حزب الله تنهمر على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في 115 مستوطنة (فيديو)

دوت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء/فجر الأربعاء، في 115 مستوطنة وسط وشمال إسرائيل، جراء إطلاق حزب الله رشقة صاروخية، ردا على غارات إسرائيلية مكثفة، سبقت الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في 115 مستوطنة وسط وشمال إسرائيل إثر قصف صاروخي واسع النطاق من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في شرق وجنوب عكا شمالي إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ، كما دوت في نهاريا وبلدات عدة في الجليل الغربي.

ورُصد إطلاق نحو 10 صواريخ في الرشقة الأخيرة التي أطلقها حزب الله اتجاه كريات شمونة ومحيطها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تُظهر آثار الدمار الذي لحق بمبنى في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل جراء سقوط صاروخ أُطلِق من لبنان.

وأظهرت المقاطع أيضا اندلاع حرائق نتيجة سقوط صواريخ على محطة حافلات في كريات شمونة.

كما تداول ناشطون مقطعا مصورا للحظة سقوط صاروخ في طمرة بالجليل الغربي بعد رشقة صاروخية من حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق عدة وسط وشمال البلاد، نجح سلاح الجو في اعتراض 3 صواريخ أُطلِقت من لبنان”.

والثلاثاء، صعَّد جيش الاحتلال غاراته على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ومحافظات جنوب وشرق لبنان، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على وقف لإطلاق النار يبدأ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش)

وأوضح أن الاتفاق ينص من بين بنوده على انتشار القوات اللبنانية وتوليها السيطرة على جنوب لبنان خلال 60 يوما، على أن تسحب إسرائيل قواتها من المنطقة تدريجيا.