وزير الأشغال اللبناني: انتصرنا وبدأنا فورا إزالة آثار العدوان (فيديو)

قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية إن ما تشهده القرى اللبنانية من عودة النازحين فور بدء سريان وقف إطلاق النار، يؤكد أن هذا الشعب عصي على الانكسار، وعصي على الانهزام، على حد وصفه.

وذكر حمية في تصريحات للجزيرة مباشر “تلاحظون عودة الناس إلى جنوب لبنان إلى النبطية، إلى بعلبك الحرمل، إلى كافة القرى اللبنانية التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي البربري، كل الناس راجعين على قراهم، وهنا تأتي مسؤوليتنا كدولة لبنانية ووزارة الأشغال العامة، يجب أن نمارس الدور الطبيعي لعودة الناس إلى قراهم”.

وأضاف “نعمل على فتح كل الطرقات إلى كل القرى الجنوبية، وإزالة آثار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت”.

وأكد حمية “سنقوم بدورنا، الناس هنا مسؤولية الحكومة اللبنانية، وسنكون أمامهم وليس وراءهم، وهذا أقل الممكن لناس كرامتها كبيرة، عصية على الانكسار، عصية على الانهزام، هذا الشعب مش معود إلا على النصر، وكل أيامنا نصر”.

وذكر حمية “بدنا نمارس حقنا السيادي على أرضنا، بدنا نمارس قرارنا السيادي على أرضنا، نحن منتصرون بإذن الله دائمًا، لأننا على حق، لأننا بندافع عن أرضنا”.

وأعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية الشروع في تقييم حالة الجسور والمعابر الحدودية المتضررة، كما بدأت الاستعدادات لترميم طريق المصنع الحدودي المؤدي إلى سوريا.

ومع فجر الأربعاء، بدأ سكان بلدات وقرى جنوب لبنان وأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت بالعودة إلى أماكن إقامتهم التي تركوها في الأشهر الماضية جراء الاشتباكات التي دارت بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واصطف مواطنون بسياراتهم عند مفترق “الحسبة” في مدينة صيدا، استعدادًا للانطلاق نحو الجنوب ومنطقة البقاع مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 27 من نوفمبر/تشرين الثاني.