الجزيرة مباشر تعرض مشاهد لصور بتقنية خاصة حصلت عليها من مسيّرة إسرائيلية (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، صورا خاصة حصلت عليها من مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر الصور مراقبة المسيّرة لبركة أبو راشد ومستشفى اليمن السعيد ومقبرة الفالوجا في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، فيما تقوم دبابات الاحتلال بالتحرك على الأرض.

وقال المحلل العسكري واصف عريقات إن المسيّرة تقوم بتنسيق عمل الدبابات، وتقديم الدعم والحماية والإسناد القريب لها.

وأضاف أنه يتضح من الصور أن الدبابات تتحرك على الأرض بتوجيه من المسيّرة.

ويظهر في الصور لون أحمر يغطي مساحات كبيرة، ورجح عريقات أن يكون هذا اللون نتيجة لتقنية خاصة يسمح بتمييز الأجسام بناء على درجة حرارتها، وتمييز وجود المقاتلين وما إذا كانوا يحملون أسلحة وأنواع تلك الأسلحة.