السيسي يستقبل رئيس الوزراء القطري والمشهد في غزة ولبنان على قمة المباحثات (فيديو)

أكدت مصر وقطر، اليوم الأربعاء، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة التشاور المستمر بين البلدين فيما يتعلق بملف المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي في القاهرة، مع وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن أمله في أن يسفر اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل عن وقف حقيقي لإطلاق النار.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري توافق القاهرة والدوحة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط إلى قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصرية على توافق البلدين على أنه لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واستعرضا “علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمستجدات في لبنان”.

كل الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولرئيس الوزراء، ووزير الخارجية، على حسن الاستقبال والضيافة. ناقشنا كافة أوجه التعاون وتوحيد الجهود بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في غزة ولبنان. pic.twitter.com/GSyeCa2JQR — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 27, 2024

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن المسؤولين أكدا التطلع للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للتوصل لتهدئة شاملة بالمنطقة.

وأضافت أن الرئيس المصري استعرض مع رئيس الوزراء القطري أهمية تضافر الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعمل الإنساني.