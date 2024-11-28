برلماني من حزب الله: المقاومة باقية وهذا دليل نصرنا على العدو الإسرائيلي (فيديو)

قال حسن فضل الله، النائب في مجلس النواب اللبناني عن حزب الله، إن المقاومة اللبنانية نجحت في التصدي للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأكد فضل الله، في مؤتمر صحفي بعد جلسة بالبرلمان، اليوم الخميس، على أن المقاومة باقية للدفاع عن لبنان.

وأوضح فضل الله أن “ما يضمن سلاح المقاومة وحقها، هي المواثيق الدولية، واتفاق الطائف، والبيانات الوزارية التي حولت الحق بالمقاومة إلى عرف دستوري، بالإضافة لحقنا المشروع بالدفاع عن أنفسنا عندما تعتدي إسرائيل على بلدنا”.

وأشاد بصمود الشعب اللبناني، قائلًا “هذا الشعب لم ينكسر رغم التدمير والخراب، وأدعوكم أن تشموا رائحة الكرامة في بنت جبيل والجنوب اللبناني”.

“نصر ممزوج بالألم”

واعتبر البرلماني اللبناني أن “النصر جاء ممزوجا بالألم”، مؤكدًا على أن الاحتلال لم يحقق أهدافه في لبنان، موضحًا أن “العدو كان يريد يحتل أرضنا ويشطبنا من المعادلة لكنه لم يستطع، آذانا ودمر نعم، في الحرب العالمية دمر النازيين لندن لكنهم لم ينتصروا بنهاية الحرب، لا تقاس الأمور بالنتائج المادية ولكن بالأهداف التي سقطت نتيجة صمود المقاومة الأسطوري في الجنوب”.

وأكد فضل الله على أن لبنان يحتاج في الوقت الحالي لتفاهم وطني والتحاور بشأن سبل الخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن قيادة حزب الله الحالية تعمل لما فيه مصلحة لبنان.

اتفاق الطائف

يشار إلى أن اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي تعتبر المرجعية الأولى التي يستند إليه اللبنانيون في شؤون إدارتهم للبلاد، وقد وضعت عام 1989 بوساطة سورية وسعودية.

وجاء في أحد نصوص الاتفاق أن “استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي”.