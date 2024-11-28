بريطانيا.. مظاهرات حاشدة في لندن واتحاد نقابات العمال يدعو إلى ارتداء الكوفية الفلسطينية (فيديو)

في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

بدأت مجموعات تضامنية في عدد من الدول الأوروبية فعاليات شعبية داعمة للقضية الفلسطينية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي إطار هذه الفعاليات، شهدت العاصمة البريطانية، لندن، الخميس، مظاهرات واسعة، تطالب بوقف الحرب، والتزام الحكومة البريطانية بقرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كما طالب المتظاهرون بإنهاء تواطؤ الحكومات والشركات في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وتوزيع عرائض تدعو إلى سحب استثمارات صناديق التقاعد من الشركات المتواطئة مع الاحتلال.

وتشمل فعاليات التضامن مع فلسطين تنظيم جلسات تعليمية، وعروض أفلام للتوعية بالنضال الفلسطيني من أجل الحرية.

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دعم اتحاد نقابات العمال

ودعا اتحاد نقابات العمال في بريطانيا، إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وطالب الاتحاد حكومة المملكة المتحدة بممارسة الضغط الدولي للمساعدة في ضمان الوصول إلى المواد الأساسية مثل الغذاء والأدوية في غزة، وإنهاء جميع تراخيص الأسلحة المتداولة مع إسرائيل، تنفيذًا للقانون الدولي، والاعتراف فوراً بدولة فلسطين.

وطالبت الحركة النقابية بإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية واحترام كافة حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وأكد الاتحاد في بيانه الرسمي، دعوته إلى حظر التجارة في السلع من المستوطنات غير القانونية، ووقف المحادثات التجارية مع إسرائيل، وتعليق اتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل حتى تمتثل الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحترم حقوق الإنسان الفلسطينية.

وفي إطار تضامنه مع القضية الفلسطينية، دعا الاتحاد أعضاءه، للتعبير عن تضامنهم بالإجراءات التي يرونها مناسبة، ومن ذلك التقاط الصور مع رسائل وقف إطلاق النار، ومشاركة عبارات تضامن شخصية، ودمج هذه العبارات في صورة مجمعة أو فيديوهات للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكذلك إرسال بريد إلكتروني إلى عضو البرلمان الخاص بالدائرة التي ينتمي إليها أعضاء النقابة لدعم دعوات الحركة النقابية للحكومة البريطانية، وتنظيم مناقشات في مكان العمل أو جلسات غداء وتعليم افتراضية حول فلسطين.

كما حث الاتحاد أعضاءه لارتداء الرموز التي تشير إلى فلسطين، سواء ألوان العلم الفلسطيني أو الكوفية الفلسطينية لإظهار التضامن بشكل واضح.