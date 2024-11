يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. حماس تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي من أجل غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إلى مظاهرات بالدول العربية والإسلامية والعالم، بدءًا من يوم غد الجمعة حتى يوم الأحد من أجل وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ودعت حماس في بيان بمناسبة “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي أقرته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إلى التظاهر والتضامن مع غزة.

وقالت “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نثمّن كل المواقف والجهود المؤيّدة لشعبنا وقضيته العادلة وندعو إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات المتضامنة مع قطاع غزَّة في مدن وعواصم العالم حتّى وقف العدوان والإبادة”.

🔹@UNFPA reports 50,000 pregnant women in #Gaza and 4,000 deliveries expected next month. 15,000 face famine risk

🔹Heavy rains and limited aid worsen conditions for Gaza's displaced

🔹2024 is the deadliest year for humanitarians (281 deaths, most UNRWA staff in Gaza) per… pic.twitter.com/upzkqHIjOH

— UNRWA (@UNRWA) November 28, 2024