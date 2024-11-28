يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. حماس تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي من أجل غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إلى مظاهرات بالدول العربية والإسلامية والعالم، بدءًا من يوم غد الجمعة حتى يوم الأحد من أجل وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ودعت حماس في بيان بمناسبة “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي أقرته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إلى التظاهر والتضامن مع غزة.

التضامن مع غزة

وقالت “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نثمّن كل المواقف والجهود المؤيّدة لشعبنا وقضيته العادلة وندعو إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات المتضامنة مع قطاع غزَّة في مدن وعواصم العالم حتّى وقف العدوان والإبادة”.

🔹@UNFPA reports 50,000 pregnant women in #Gaza and 4,000 deliveries expected next month. 15,000 face famine risk

🔹Heavy rains and limited aid worsen conditions for Gaza's displaced

🔹2024 is the deadliest year for humanitarians (281 deaths, most UNRWA staff in Gaza) per… pic.twitter.com/upzkqHIjOH — UNRWA (@UNRWA) November 28, 2024

“حرب وحشية لم يشهد لها التاريخ مثيلًا”

وأضاف البيان “يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الهمجي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيونازي ضد شعبنا في قطاع غزَّة منذ 419 يومًا”.

وأشارت إلى أن العدوان دمّر كل مقوّمات الحياة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، في حربٍ وحشيةٍ لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، ستبقى شاهدة على مدى إجرام الاحتلال وإرهابه، ووصمة عار على الدعم الأمريكي”.

أيام عالمية للتضامن

وقالت الحركة “ندعو إلى اعتبار أيام الجمعة والسبت والأحد 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر (كانون الأول) أياما عالمية تضامنية، في الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، عبر مسيرات تضامنية وفعاليات حاشدة في كل المدن والعواصم من أجل وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة”.

ودعت الحركة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية التي تقع على عاتقها بضرورة العمل الجدي والفاعل لوقف “العدوان الصهيوني” على قطاع غزة.

تصعيد المقاومة

وطالبت حركة حماس، الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، بتصعيد كل أشكال المقاومة والعمل النضالي ضد الاحتلال.

وفي 29 نوفمبر من كل عام تُقام في عدد من دول العالم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.