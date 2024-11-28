حماس توجه نداء عاجلا بشأن بيت لاهيا وجباليا (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي لجباليا وبيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مما أجبر أعدادا كبيرة من العائلات إلى النزوح قسرا من منازلهم ومناطقهم.

وأظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر، الأربعاء، مئات الأشخاص خلال نزوحهم من مشروع بيت لاهيا إلى أماكن أخرى في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما استشهد أربعة أشخاص، بينهم امرأة حامل، وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة في بيت لاهيا.

من جهتها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتحرك عاجل وفوري “لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع” من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان، الأربعاء، إن الاحتلال يواصل “عمليته العسكرية الإجرامية في شمال قطاع غزة لليوم 55 على التوالي وسط ارتكابه أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الإرهابية بحق أبناء شعبنا في الشمال خصوصاً وقطاع غزة عموماً”.

وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل ارتكاب “أبشع الجرائم وقتل المواطنين الآمنين واعتقال العشرات واستهداف كافة مستشفيات شمال القطاع والكادر الطبي بالإضافة إلى استهدافه المباشر للدفاع المدني، الأمر الذي أدى إلى تعطيله بشكل كامل”.

وحملت حركة حماس “الإدارة الأمريكية الشريك والداعم الرئيسي للعدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم قتل وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة”.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي والشعوب الحرة بالتحرك العاجل لإنقاذ شعبنا من حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تفرضها حكومة العدو الفاشية ضد شعبنا”.

كما دعت “المنظمات الدولية والإنسانية إلى مواصلة وتصعيد الضغط على العدو الصهيوني لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنقاذ شمال غزة وكافة مناطق القطاع من حرب التجويع”.